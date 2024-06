Salute, Epatite C, Piccolo (Gilead): “Da sempre impegnati su terapie trasformative”

5 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

“Gilead è impegnata da sempre nel rendere disponibili terapie trasformative per i pazienti con patologie gravi. In particolar modo nell’ambito delle epatiti virali, come l’epatite C”. Lo ha detto Carmen Piccolo, executive director Medical affairs di Gilead Sciences Italia, a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna ‘Epatite C. Mettiamoci un punto’, promossa dalla farmaceutica con il patrocinio di 7 Associazioni pazienti, 3 società scientifiche e della Città Metropolitana di Milano, e presentata con l’avvio del Congresso dell’European association for the study of the liver (Easl), il più grande evento europeo nell’ambito dell’epatologia. Obiettivo della campagna, che attraverso il ‘Tram della sensibilizzazione’ porta nelle vie del centro del capoluogo lombardo materiali informativi sull’epatite C e sulle modalità di trasmissione, è aumentare la conoscenza su questa infezione ‘silenziosa’ e promuovere il test di screening, strumento fondamentale per far emergere il sommerso e raggiungere l’obiettivo 2030 posto dall’Oms per l’eradicazione dell’epatite C, malattia che oggi può essere debellata.