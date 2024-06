Salute, Galipò: “Coinvolgere scuole consente di diffondere cultura prevenzione”

3 Giugno 2024

“Siamo interessati a questa iniziativa che promuove salute nelle scuole, un luogo idoneo per attività che possono promuovere la salute e il benessere del singolo. Inoltre, la scuola ci consente di diffondere quella che è la cultura della prevenzione che nel caso di Anlaids riguarda l’infezione da HIV e le altre infezioni a trasmissione sessuale”. Lo ha dichiarato Rosario Galipò, coordinatore nazionale Anlaids, a margine dell’evento conclusivo, svoltosi presso la Camera dei deputati, di One Health Project – Scuole in Azione, dedicato al tema della prevenzione e della One Health. L’iniziativa è stata promossa da Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit e EVERSANA e realizzata con il supporto incondizionato della Fondazione MSD, la partnership dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e con il patrocinio di ASviS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani.