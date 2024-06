Salute, Gandolfo (Sirm): “Congresso nazionale è momento di massimo impegno per società scientifica”

20 Giugno 2024

“Le Olimpiadi sono il momento massimo per la società civile e per l’attività sportiva, esattamente come il nostro congresso nazionale rappresenta il momento massimo di impegno per una società scientifica”. Lo ha detto Nicoletta Gandolfo, presidente eletta di Sirm, Società italiana di radiologia medica e interventistica, nella prima giornata del 51° Congresso nazionale Sirm, sul tema “The Next Generation” in corso al Mico di Milano fino a domenica 23 e 1° Congresso congiunto dell’area radiologica, che riunisce per la prima volta circa 8mila specialisti delle tre Società scientifiche: medici radiologi (Sirm), medici nucleari (Ainm) e radioterapisti (Airo), durante la quale è stato annunciato l’avvio del primo progetto, fra la Sirm e il Coni, che porterà ad un accordo quadro di cooperazione operativo in vista di delle olimpiadi Milano-Cortina 2026, di supporto dell’attività di diagnostica per immagini (radiografie, ecografie ecc) a favore degli atleti olimpici attraverso l’attivazione di una collaborazione fra la Società Scientifica e il Comitato olimpico nazionale per favorire la formazione e la preparazione dei medici nell’affrontare i traumi sportivi.