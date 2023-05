Salute: Iavarone (Iss), ‘Aumentano patologie nei bambini a causa inquinamento ambientale”

Maggio 5, 2023

“Il rapporto Sentieri evidenzia un aumento del 20% di patologie per le prime fasi di vita dei bambini, ma anche un amento di malformazioni congenite in sette dei 21 siti che sono coperti dal registro. Questi casi meritano un approfondimento analitico perché i bambini sono maggiormente vulnerabili all’effetto dell’inquinamento ambientale”. Così il membro del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore della Sanità, Ivano Iavarone, a margine della convention organizzata dall’Ail dove ha illustrato la sesta edizione del rapporto Sentieri.