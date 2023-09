Salute: Icona Xt, utlima tappa percorso Ecm per giovani infettivologi

Settembre 15, 2023

Si è tenuta a Iseo la giornata conclusiva del Summer Camp Icona Xt, con la quale culmina il progetto Icona Xt, percorso educazionale Ecm (Educazione continua in medicina), suddiviso in 7 tappe, riservato a giovani specialisti o specializzandi strutturati in Infettivologia afferenti i centri Icona. Il programma didattico, finalizzato all’ottimizzazione del management

diagnostico-terapeutico del paziente HIV in ottica di pratica clinica, è stato ideato

con l’obiettivo di migliorare le conoscenze per la nuova generazione di infettivologi.