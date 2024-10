Salute, Il Teatro Patologico porta in scena ‘Pinocchio: una favola alla rovescia’ al Teatro Parioli di Roma

24 Ottobre 2024

Il 21 e 22 ottobre il Teatro Parioli di Roma ha ospitato lo spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia”, messo in scena dalla Compagnia stabile del Teatro Patologico, composta da attori con disabilità fisiche e psichiche. La rappresentazione, gratuita e aperta al pubblico, è stata organizzata per promuovere il dialogo su temi fondamentali come la salute mentale e l’inclusione sociale. Realizzata con il supporto non condizionato di Lundbeck Italia, l’iniziativa ha ricevuto il sostegno della Presidenza della Repubblica, il patrocinio del Senato, del ministero della Salute e della Disabilità, dell’Istituto Superiore di Sanità, del Consiglio Nazionale dei Giovani e dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.