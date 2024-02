Salute, Inventing for Life Health Summit giunto alla VI edizione

Febbraio 23, 2024

Si è svolta al Maxxi di Roma la sesta edizione dell”Inventing for Life Health Summit’. Durante l’evento sono stati presentati i risultati del sondaggio Ipsos ‘Priorità e aspettative degli italiani per un nuovo Ssn’, da cui è emerso che quasi 9 italiani su 10 ritengono che la sanità pubblica sia strategica per il Paese e che sia necessario un aumento del suo finanziamento, e quasi 7 su 10 concordano che il settore farmaceutico rappresenti uno stimolo per la ripresa dell’economia italiana. Per questo il 73% chiede che lo Stato investa di più nell’assistenza farmaceutica pubblica.