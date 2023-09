Salute, Lattuada (Otsuka Italia): “Investire in terapie innovative per salute persone”

Settembre 20, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Fondata nel 1921, Otsuka è un’azienda con una storia più che centenaria la cui missione è quella di produrre nuove soluzioni per la salute delle persone: facciamo grandi investimenti in ricerca e sviluppo, tanto che nel 2022 abbiamo investito quasi 1,7 miliardi di euro per sviluppare terapie innovative”. Queste le parole di Alessandro Lattuada, amministratore delegato di Otsuka Pharmaceutical Italy, a margine della conferenza stampa, promossa dalla società farmaceutica Otsuka per presentare una nuova opzione terapeutica per i pazienti colpiti da nefrite lupica, grave conseguenza del lupus. Si tratta della voclosporina, un agente immunosoppressore da poco rimborsabile grazie al via libera dell’Agenzia Italiana del Farmaco.