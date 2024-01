Salute, Mallen (Asvis): “Progetto volto a costruire società più sostenibile ed inclusiva”

Gennaio 23, 2024

Your browser does not support the video tag.

“Pensiamo che questo progetto possa contribuire a costruire percorsi di transizione verso una società più equa, sostenibile e inclusiva, facendo leva soprattutto anche sulla collaborazione, sulla capacità e la volontà di lavorare insieme, di creare reti, partenariati, alleanze e quindi di generare impatto e benefici concreti sulle comunità, sulle persone e sui territori”. Così, Marcella Mallen, presidente Asvis, a margine dell’evento di celebrazione del quinto anno di MSD CrowdCaring, che nasce per supportare progetti innovativi volti a migliorare la Salute e la Qualità di Vita delle Persone favorendo l’Inclusione e la Diversità, senza che la disabilità, la malattia o altra forma di condizione sfavorevole possano costituire un limite.