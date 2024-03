Salute, Mazzotti (J&J): “Contest Healthbot mira a formazione giovani e promozione innovazione”

21 Marzo 2024

“Come Johnson & Johnson Innovative Medicine siamo presenti alla Rome Cup come partner, all’interno del nostro progetto fattore J abbiamo lanciato il contest Healthbot dove abbiamo formato ragazzi delle scuole superiori e dell’università per sviluppare soluzioni tecnologiche che vedano l’utilizzo di intelligenza artificiale nel campo della salute. Per J&J l’innovazione è salute e migliorare la qualità di vita dei pazienti e formare i giovani è molto importante.” Ha dichiarato Federica Mazzotti, Business Transformation Director Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia a margine della Rome Cup 2024 dove si è tenuto Healthbot, il primo contest per ideare soluzioni di intelligenza artificiale nel campo della salute nell’ambito del progetto Fattore J di Johnson & Johnson Innovative Medicine.