Salute, neurologo Dalla Bernardina: “Sindrome di Lennox – Gastaut è grave encefalopatia dello sviluppo ed epilettica”

15 Novembre 2024

“La sindrome di Lennox – Gastaut è una grave encefalopatia dello sviluppo ed epilettica che insorge in età pediatrica, in alcuni casi nel primo anno di vita, in altri, in età prescolare. È caratterizzata dall’associazione di diversi tipi di crisi, tra le quali le più handicappanti sono quelle toniche o atoniche, che comportano una caduta inattesa, brutale e violenta, che a sua volta può comportare degli ulteriori danni per conseguenze legate al trauma cranico”. Lo ha detto Bernardo Dalla Bernardina, già professore di Neuropsichiatria infantile dell’università degli studi di Verona e direttore scientifico del Centro di ricerca per le epilessie pediatriche dell’Aoui ospedale Donna e Bambino di Verona, commentando la notizia del via libera di Aifa alla rimborsabilità di fenfluramina per il trattamento della Lgs, che colpisce circa un milione di persone in tutto il mondo.