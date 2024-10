Salute: Nuova opzione terapeutica per il linfoma mantellare, AIFA approva Pirtobrutinib

23 Ottobre 2024

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha recentemente approvato la rimborsabilità di pirtobrutinib, un nuovo farmaco per il trattamento del linfoma mantellare recidivato o refrattario. Questo tipo di tumore del sangue, che colpisce circa 860 persone ogni anno in Italia, ha origine dai linfociti B e spesso si manifesta nei linfonodi. Pirtobrutinib, prescritto dagli ematologi e assunto per via orale, rappresenta una svolta nel trattamento di pazienti che hanno già ricevuto un inibitore, ma che hanno visto la malattia ripresentarsi.