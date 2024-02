Salute, Schillaci (Min. Salute): “Ricognizione ministero sia per regioni stimolo per offrire sanità migliore”

Febbraio 21, 2024

“Io credo che la ricognizione del ministero debba essere uno stimolo alle regioni per migliorarsi e offrire ai cittadini una sanità migliore. Io credo fortemente che con i fondi del Pnr riusciremo a rispondere alle tante richieste sia in termini di medicina territoriale sia in termini di salute digitale, di telemedicina, per riuscire ad avere un accesso migliori a tante prestazioni, anche per ridurre le troppe disuguaglianze che sono ancora presenti sul territorio nazionale”. Sono le dichiarazioni del ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della sesta edizione dell”Inventing for Life Health Summit’.