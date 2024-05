Salute, Zambito: “Necessario dedicarci a screening per garantire sopravvivenza malati”

28 Maggio 2024

“La patologia del tumore al polmone è molto subdola, in quanto non dà segnali, salvo quando si è in stato molto avanzato, quindi dedicarci agli screening prendendo la malattia in tempo nelle fasi iniziali, significa garantire un’opportunità di sopravvivenza maggiore a tutti i malati”. Lo ha riferito ai microfoni dell’Adnkronos, Ylenia Zambito, segretaria della X Commissione Lavoro, Previdenza sociale e Sanità – Pd, a margine dell’iniziativa istituzionale ‘Il polmone al centro della prevenzione: una realtà italiana’, in occasione della ‘Giornata mondiale contro il tabacco’, presso il Ministero della Salute, un momento di awareness e confronto tra i principali stakeholder istituzionali, clinici e delle associazioni dei pazienti per affrontare i temi legati all’attività di prevenzione primaria e secondaria.