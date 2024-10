Salute, Zucca: “Omeopatia non cura il cancro, ma aiuta negli effetti collaterali delle terapie oncologiche”

13 Ottobre 2024

“L’omeopatia è sicuramente un approccio di grande supporto ed è utile al paziente oncologico nell’aiutarlo negli effetti collaterali delle terapie sia chemioterapici che radioterapiche che nel post interventi chirurgici. Non cura il cancro, ma è di grandissima rilevanza per far sì che il paziente riesca a sopportare meglio le terapie che sta attuando”. E’ quanto affermato da Sara Zucca, farmacista esperta in omeopatia, a margine dell’evento ‘Oncologia integrativa: il ruolo dell’omeopatia’, organizzato a Milano. Nel corso dell’incontro si è approfondito il ruolo dei medicinali omeopatici nel quadro dell’oncologia integrativa, come supporto alle terapie convenzionali.