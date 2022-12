Dicembre 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

“È un progetto che cerca di mettere insieme mondo della scuola e mondo della cultura, patrimonio culturale e giovani. Credo che sia necessario rimettere in movimento un percorso di comunicazione diretta perché i giovani debbono avere e devono vedere il patrimonio culturale e la loro identità” afferma Salvatore Messina Rettore Università internazionale di Gorazde