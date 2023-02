Febbraio 8, 2023

Si aprirà venerdì in Italia il processo sulla morte di Saman Abbas, la 18enne uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato. Saranno presenti in aula solo tre dei 5 imputati: lo zio e i due cugini. Mancheranno invece il padre, la cui estrazione non è ancora stata eseguita, e la madre, tuttora irreperibile. Il fidanzato di Saman, Saqib Ayub, ha annunciato tramite il suo legale che si costituirà parte civile nel processo.