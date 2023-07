Sandoz presenta la campagna di sensibilizzazione sul dolore cronico

Luglio 5, 2023

Your browser does not support the video tag.

La conferenza stampa organizzata a Milano da Sandoz è stata l’occasione per presentare la campagna di sensibilizzazione sul dolore cronico “E tu sai cosa si prova? Superare il dolore si può”, promossa da Sandoz con il patrocinio di Aisd (Associazione italiana per lo studio del dolore), FederDolore – Sicd, Fondazione Isal, Fondazione Onda e Simg (Società italiana di medicina generale). La tematica, delicata e importante, è stata trattata in chiave ironica nella video campagna di sensibilizzazione dai comici Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.