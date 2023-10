Ottobre 27, 2023

“Abbiamo necessità di migliorare e qualificare i servizi per i nostri pazienti. La digitalizzazione e le tecnologie ci offrono nuovi strumenti, ma declinarli in servizi è uno sforzo organizzativo e culturale che richiede il coinvolgimento dei professionisti sanitari, ma anche di pazienti e caregiver”. Così Gianni Bonelli, direttore generale Fondazione Mondino IRCCS di Pavia, intervenendo a margine a Welfair, la ‘fiera del fare’ con i protagonisti della salute in corso a Roma, fino al 20 ottobre.