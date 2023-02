Sanità, controlli Nas a medici famiglia e pediatri: 14% irregolari e chiusi 2 studi

Febbraio 21, 2023

Studi dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta al setaccio dei Carabinieri dei Nas su tutto il territorio nazionale. Gli accertamenti hanno riguardato “la presenza del medico nello studio nei giorni e negli orari comunicati all’Asl e svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell’ambulatorio”, precisa la nota dei Nas. Sono stati ispezionati complessivamente 1.838 studi di medici di medicina generale e pediatri convenzionati, dei quali 251 hanno evidenziato non conformità (pari a ca. il 14%), rilevando 308 tra irregolarità penali ed amministrative. “Le non conformità più frequenti, pari al 65% delle violazioni contestate, hanno riguardato carenze igienico/strutturali degli ambienti destinati alle visite, come la presenza di attrezzature non idonee all’uso medico – evidenziano i Carabinieri dei Nas – impiego di locali diversi da quelli dichiarati o privi di sufficiente areazione”. Tali irregolarità sono state oggetto di segnalazione alle autorità sanitarie locali per il ripristino delle condizioni di regolarità.