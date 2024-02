Sanità, De Molli (Ambrosetti): “Accelerazione risorse per Ssn, +11,5 mld nel prossimo triennio”

Febbraio 21, 2024

“Per la prima volta c’è stata un’accelerazione di risorse dedicate al Sistema sanitario nazionale. Sono 11,5 miliardi in più nel triennio a venire e 2,4 miliardi in più utilizzati per adeguare gli stipendi e i contratti delle nuove assunzioni”. Lo ha detto Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di “The European House-Ambrosetti” intervenendo all”Inventing for Life Health Summit’.