Sanità: Marino (Unindustria), “Riconoscere ruolo del privato accreditato”

22 Marzo 2024

La richiesta è chiara: “Un riconoscimento definitivo del nostro ruolo ed essere parte della programmazione, per un sistema sanitario futuro più efficiente e vicino al cittadino”. A dirlo è Luca Marino, vicepresidente nazionale Sanità di Unindustria e il riferimento è al ruolo delle strutture sanitarie private accreditate. “Rappresentano un presidio di prossimità al quale i cittadini possono accedere per tutte le prestazioni sanitarie in tempi rapidi”, prosegue Marino, durante l’evento Salute e sanità, una sfida condivisa’, evento di Adnkronos organizzato a Roma, al Palazzo dell’Informazione. “Le sfide sono molteplici”, prosegue Marino. “Le nostre strutture garantiscono più di un miliardo di prestazioni l’anno a livello nazionale e quindi supportano il servizio sanitario, rendendo l’accesso al cittadino più agevole di quanto potrebbe essere se il nostro settore non ci fosse”.