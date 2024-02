Sanremo, Sisal: “Vittoria donna al 64%”

Febbraio 8, 2024

“Dopo 10 anni al Festival di Sanremo ci potrebbe essere la vittoria di una donna. L’ultima nel 2014 fu Arisa. Al 64% per gli esperti Sisal ci sarà la vittoria di un’artista femminile, al 36% un uomo mentre col 6% chiudono i gruppi.

Tra le favorite c’è Angelina Mango al 19%, ma dopo queste prime serate c’è stato l’exploit di Geolier che ha appaiato con la stessa percentuale. Attenzione anche ad Annalisa al 15% e poi alla regina del rock Loredana Bertè al 9%.

Per quanta riguarda i premi speciali, sicuramente Loredana Bertè è favorita al 40% per il premio dedicato a sua sorella Mia Martini ma è contrastata da Fiorella Mannoia al 17%. Stesse percentuali si riscontrano anche per il premio dedicato a Lucio Dalla.

Un grande outsider è Irama che al 7% potrebbe vincere questo Festival di Sanremo. E poi, Mahmood che è in quinta posizione”. Ha dichiarato all’Adnkronos Gianluca Boserman, esperto Sisal, in occasione del 74’ Festival di Sanremo.