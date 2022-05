Maggio 31, 2022

Claudio Schiaffino, direttore del comitato scientifico del Centro Studi Borgogna, spiega come i temi legati all’ambiente siano fondamentali nel campo aziendale. Csb ha organizzato a Lesa, in provincia di Novara, il suo workshop per affrontare temi come pandemia, guerra, crisi ed opportunità.