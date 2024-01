Sci: assessore De Berti, “in Cav control room per traffico e parcheggi per la Coppa del mondo

Gennaio 27, 2024

“Siamo partiti con i mondiali, ma l’obiettivo è creare una piattaforma intermodale per arrivare preparati alla gestione di un evento straordinario che la Regione vivrà nel 2026 con le Olimpiadi”. Lo ha detto la vicepresidente e assesore alle infrastrutture e trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti, in occasione della conferenza stampa organizzata a Cortina d’Ampezzo (Belluno) per la presentazione della Control Room dell’infomobilità, che offrirà un servizio efficace e all’avanguardia a beneficio di viaggiatori e forze di polizia in vista della Coppa del Mondo di Sci femminile, in programma a Cortina dal 24 al 28 gennaio.