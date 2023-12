Scioperi, oggi stop di 4 ore trasporto pubblico locale

Dicembre 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

Oggi sciopero del trasporto pubblico locale. Dalle 9 alle 13 si sono fermati bus, treni, tram e metropolitane nelle città italiane per la protesta indetta da una serie di sindacati: l’agitazione è stata proclamata da USB Lavoro Privato, AL Cobas, CUB Trasporti, SGB, Cobas Lavoro Privato e ADL Cobas. Inizialmente, l’astensione dal lavoro era di 24 ore e poi è stata ridotta a 4 ore con l’ordinanza di precettazione del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.