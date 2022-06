Giugno 24, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sciopero Ryanair, Volotea, Easyjet sabato 25 giugno e possibili disagi per i viaggiatori. A incrociare le braccia per 24 ore sarà il personale delle importanti compagnie per le rotte soprattutto europee. In particolare, quella di Ryanair sarà una protesta sarà coordinata nel continente: anche il personale di Portogallo, Francia e Belgio si fermerà per un giorno.