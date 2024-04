Sclerosi multipla, Patti: “Scegliere farmaco più adatto a paziente è possibilità in più”

5 Aprile 2024

“Avendo a disposizione tanti farmaci, scegliere il farmaco più adatto al paziente, soprattutto in relazione a quello che può essere il suo progetto e stile di vita, credo che sia un’opportunità in più”. Così Francesco Patti, professore di Neurologia all’università di Catania, intervenendo a margine della due giorni organizzata da Merck a Milano e intitolata ‘Space of care: as one for patients’. Al centro dell’evento le nuove frontiere terapeutiche per il trattamento della sclerosi multipla recidivante altamente attiva, tra le quali cladribina in compresse spicca per efficacia, sicurezza e managevolezza.