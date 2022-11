Novembre 24, 2022

La Corte Suprema britannica ha stabilito che il Parlamento di Edimburgo non può indire autonomamente un nuovo referendum sull’indipendenza della Scozia. La decisione è stata unanime: secondo la Corte tale referendum non può tenersi senza il consenso del Parlamento di Londra. La premier di Edimburgo, Nicola Sturgeon, si è detta “delusa” dalla sentenza.