Ottobre 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulle scritte apparse nei giorni scorsi in diverse zone di Roma contro il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa. Gli inquirenti ipotizzano i reati di minaccia e oltraggio a un Corpo politico.

Al vaglio ci sono la scritta alla Garbatella, lo striscione di fronte al Colosseo e la scritta sulle mura dell’Acquedotto alessandrino.