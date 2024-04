Scuola aperta anche l’estate, Valditara firma decreto: il piano da 400 milioni

14 Aprile 2024

Un decreto che stanzia 400 milioni di euro per finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze per il periodo di sospensione estiva delle lezioni. A firmarlo il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Destinato alle scuole primarie e secondarie statali e paritarie non commerciali, il decreto permette di sostenere progetti che prevedono attività ricreative, sportive, musicali, teatrali, a tema ambientale ma anche di potenziamento disciplinare e, più in generale, tutte quelle iniziative che favoriscono l’aggregazione, l’inclusione e la socialità. I docenti che decideranno di aderire su base volontaria ai progetti potranno essere remunerati nei limiti delle risorse disponibili per i moduli didattici attivati.