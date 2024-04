Scuola, via libera del Senato al ddl Valditara: cosa cambia

18 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

Via libera del Senato al cosiddetto ddl Valditara. Con 74 sì, 56 no e nessun astenuto l’Aula del palazzo Madama ha approvato il disegno di legge messo a punto dal ministro della Scuola, Giuseppe Valditara, sulla valutazione della condotta, il ddl di ‘Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti’. In tre articoli, il provvedimento introduce una stretta sul voto in condotta, multe fino a 10.000 euro per chi aggredisce il personale scolastico (e viene condannato penalmente) e il ritorno ai “giudizi sintetici” per la scuola primaria. Il ddl Valditara ora passa alla Camera dove, salvo sorprese, riceverà un altro via libera.