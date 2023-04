Aprile 3, 2023

Serie A 2022-2023, 28esima giornata. Il Milan si è imposto sul Napoli 4-0 al Maradona. GLi azzurri restano a +16 sulla Lazio che ha battuto il Monza 1-0 mentre la Roma ha battuto 3-0 la Sampdoria. La 28esima giornata si conclude oggi con Empoli-Lecce alle 18.30 e Sassuolo-Torino alle 20.45.