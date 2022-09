Serie A, Napoli in testa alla classifica con l’Atalanta

Settembre 19, 2022

La settima giornata d’andata di campionato di Seria A regala l’inedito tandem Napoli-Atalanta in testa alla classifica. Nella gara clou il Napoli vinca a San Siro contro il Milan (1-2). Clamorosi i tonfi di Inter e Juventus.