Settimana corta, al via sperimentazione in Germania

Febbraio 6, 2024

La settimana corta arriva anche in Germania. Berlino avvia infatti un periodo di sperimentazione di sei mesi in 45 aziende di tutto il Paese, con i dipendenti che lavoreranno un giorno in meno a settimana a parità di retribuzione. La Germania da tempo sta fronteggiando una crisi a causa della carenza di manodopera, che questa nuova introduzione vorrebbe limitare, rendendo i lavoratori più felici e produttivi.

La Germania segue la scia di Spagna, Islanda, Svezia, Finlandia e Regno Unito.