Si conclude a Forli l’European Youth Event, che ha visto la partecipazione di migliaia di giovani europei

20 Maggio 2024

Due giorni intensi di manifestazioni che hanno visto il coinvolgimento di migliaia di giovani dai 16 ai 30 anni provenienti da tutt’Europa. Si è concluso a Forlì EYE, European Youth Event, il più grande evento rivolto ai giovani, in Italia per la prima volta. Oltre 200 le attività in calendario tra cui workshop, laboratori, dibattiti, incontri e tornei sportivi rivolti ai partecipanti. L’evento, inaugurato venerdì 17 maggio nel cuore della città, Piazza Saffi con gli sbandieratori del Niballo di Faenza e una cerimonia istituzionale alla quale hanno preso parte i sindaci dei comuni alluvionati, rappresentanti dell’Università di Bologna e diversi parlamentari europei, è stata l’occasione per sottolineare la rinascita della Romagna ad un anno dal tragico allagamento. Dopo le istituzioni anche lo spettacolo con la rievocazione dell’alluvione, portata inscena dagli artisti del gruppo B-PED. Ha chiudere la serata inaugurale l’Orchestra Santa Balera.