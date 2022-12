Dicembre 21, 2022

Your browser does not support the video tag.

Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene e sanità pubblica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, intervenendo a margine del live talk “Sport&Prevenzione: il ruolo della vaccinazione per un sistema immunitario allenato e sempre in forma”, sottolinea l’importanza di tutte le vaccinazioni – obbligatorie e raccomandate – e ricorda i rischi legati all’infezione da meningococco, prevenibili grazie alla vaccinazione.