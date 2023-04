Aprile 3, 2023

La fotografa e giornalista, Silvia Amodio, racconta come è nato il fumetto in uscita a giugno realizzato con Beatrice Tassone, ragazza autistica e albina. Un progetto che nasce dalla lunga collaborazione tra Coop Lombardia e PizzAut, il primo ristorante gestito da ragazzi autistici.