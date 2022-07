Luglio 6, 2022

“Quando si abbattono le barriere di genere è una vittoria per tutti, non solo per le donne, quando una società riconosce il cambiamento vuol dire che sta andando avanti, quidni da donna, da sportiva, da vice presidente del Coni per me è importantissimo che i riflettori non si spengano su questo argomento”. Così Silvia Salis, ex atleta e vice presidente del Coni su sport e parità di genere.