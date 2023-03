Marzo 27, 2023

Domenica 26 marzo si è tenuto a Stresa lo Skeletal Endocrinology Meeting 2023, decimo appuntamento dedicato alle malattie dello scheletro e organizzato dal Gioseg – Glucocorticoid Induced Osteoporosis Skeletal Endocrinology Group. A margine dell’evento, è intervenuto il professore di Medicina Interna dell’Università di Padova Sandro Giannini che si è soffermato sulla necessità di sanare il problema dell’ipovitaminosi D