Sla, Bellucci (viceministro al Lavoro e alle Politiche Sociali): ‘nuove linee guida Sla”

Aprile 28, 2023

“La pubblicazione dell’Inps delle nuove linee guida per la valutazione della sclerosi laterale amiotrofica (Sla), rappresenta un’importante risposta, da tempo attesa, che giunge alle persone con Sla e ai familiari. Attraverso l’emanazione di queste linee guida l’accertamento dell’invalidità civile sarà più tempestivo e accelererà l’iter valutativo dei pazienti, al fine di assicurare la tempestività dei supporti assistenziali.” Lo ha detto Maria Teresa Bellucci, viceministro al Lavoro e alle Politiche Sociali.