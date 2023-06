Sla, Galliano (Amylyx Italia): “Molta Italia nello studio del nuovo farmaco”

Giugno 23, 2023

“Mi piace sempre raccontare che c’è una grossa parte di Italia nel progetto di Amylyx. Questo perché il primo firmatario dello studio di fase 2, chiamato Centur, che ha portato alla registrazione del farmaco che rallenta la progressione della Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), in Canada e negli Stati Uniti e sta portando anche alla registrazione europea, è una professoressa italiana, Sabrina Paganoni, che lavora a Boston”. Così Giovanni Galliano – General Manager di Amylyx Italia all’evento di presentazione di AMX0035, molecola sviluppata da Amylyx, che arriva dopo 25 anni di assenza di innovazione per questa patologia.