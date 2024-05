Sla, Garattini (Istituto Mario Negri), “lontani da terapia perché non tutto quello oggi chiamiamo Sla è la stessa malattia”

29 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

“Industria non è interessata. Noi abbiamo fatto uno studio con un’associazione di acetilcarnitina e riluzolo e abbiamo visto un aumento della durata di vita. Ma dovremmo farne uno di più grandi dimensioni e magari cominciando dall’inizio della malattia. Ma è impossibile trovare risorse economiche per uno studio del genere. Con una cifra modesta come un miliardo di euro all’anno per la Commissione europea potremmo avere 20 gruppi in Europa che studio i rimedi per le mattie rare”