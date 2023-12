Sostenibilità: a Roma i vincitori dei CSR Award di Fondazione Entain

Dicembre 6, 2023

“Audiovisual Napoli Hub”, “Forestazione Urbana” e “Mixed Ability”, sono questi i progetti che si aggiudicano il CSR Award 2023 della Fondazione Entain,

un riconoscimento che premia associazioni impegnate in tutta Italia nello sviluppo di progetti di inclusione sociale attraverso la pratica sportiva. La premiazione si è tenuta a Roma, martedì 5 dicembre alla presenza di istituzioni e personaggi dello sport.