Sostenibilità, Capolupo: “‘Rigenera le tue vibe’ di Knorr parla alla Gen Z”

Gennaio 27, 2024

“‘Rigenera le tue vibe’ nasce dalla consapevolezza che i nostri progetti e i nostri prodotti possono giocare un ruolo importante nel contribuire a ridurre l’impatto ambientale. La campagna vuole parlare alla generazione Z, che più di altri sente un senso di urgenza nei confronti delle tematiche ambientali”. Così Mariangela Capolupo, Head of Marketing di Knorr Italia, presentando la campagna di Knorr ‘Rigenera le tue vibe’, parte del progetto ‘BuonCibo Knorr’. Il termine ‘rigenera’ non è casuale, Knorr si impegna infatti anche nel campo dell’agricoltura rigenerativa e proprio in Italia è partito il progetto pilota.