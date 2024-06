Sostenibilità, de Petris (AD BAT Italia): “In prima linea per educare al corretto smaltimento mini RAEE”

13 Giugno 2024

“La campagna ‘Piccoli Gesti, Grandi Crimini’ entra a pieno titolo all’interno della strategia di BAT che è quella di creare un futuro migliore. Da sempre attenti alle tematiche di sostenibilità, siamo stati la prima azienda del settore a sentire l’esigenza di adottare un programma di corretto smaltimento e siamo molto contenti che a partire da quest’anno entriamo all’interno di una partnership più grande con Logista Italia, che è il distributore che copre tutte le tabaccherie sul territorio nazionale, attraverso il quale riusciremo a garantire lo smaltimento di tutti i prodotti micro RAEE in tutte le tabaccherie d’Italia. Stiamo parlando di circa 30.000 tabaccherie, all’interno delle quali ci saranno dei punti di raccolta e di smaltimento”. Lo ha dichiarato Fabio de Petris, AD di BAT Italia, a margine della presentazione della 5ª edizione della campagna “Piccoli Gesti, Grandi Crimini” realizzata in collaborazione con Marevivo per informare sul tema e far conoscere anche i piccoli RAEE.