Sostenibilità, Fondazione Marevivo e BAT Italia lanciano la campagna per la riduzione del littering negli stadi

18 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

Fondazione Marevivo, che in collaborazione con Bat Italia ha già promosso la campagna “Piccoli gesti, Grandi crimini” per limitare la dispersione di mozziconi e piccoli rifiuti e sensibilizzare i cittadini, ha lanciato la campagna “One Mission, One Planet”, una nuova iniziativa che punta a ridurre le emissioni di CO₂ e a contrastare il fenomeno del littering nelle aree circostanti il Bluenergy Stadium di Udine. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con BAT Italia e Udinese Calcio, con la partecipazione della start-up JustOnEarth e il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e ha l’obiettivo di unire innovazione tecnologica e informazione per accrescere il livello di consapevolezza dei tifosi e dell’opinione pubblica sull’impatto ambientale di un non adeguato smaltimento dei piccoli rifiuti in occasione degli eventi sportivi.