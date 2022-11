Sostenibilità: Grosso (Poste Italiane), “Con ‘Polis’ servizi più accessibili a comuni sotto 15mila abitanti”

Novembre 29, 2022

“Polis è un progetto ambizioso che vedrà attiva la nostra azienda nei prossimi anni per lo sviluppo in oltre 6mila Comuni di nuovi servizi a favore di comunità locali sotto i 15mila abitanti, per i quali molti servizi non sono accessibili oggi. La nostra azienda, in un’ottica di inclusione e di sostegno e valorizzazione del territorio, ha ritenuto opportuno investire su queste aree su cui altri operatori e strutture pubbliche hanno disinvestito, per rendere possibile una vita sul territorio coerente con le aspettative dei cittadini”. Lo ha detto Marcello Grosso, responsabile Sviluppo Sostenibile Risk e Compliance di Gruppo Poste Italiane, a margine della presentazione della prima indagine nazionale “La cultura della sostenibilità in Italia”, realizzata da ESG Culture Lab, Osservatorio sul valore del capitale umano nella trasformazione sostenibile creato da Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con il Gruppo Adnkronos.