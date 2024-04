Sostenibilità, Pasceri (Subito Italia): “Presentati dati Osservatorio, comportamento italiani più che sostenibile”

22 Aprile 2024

“Oggi abbiamo presentato i dati dell’Osservatorio Second Hand Economy in Italia, che facciamo da dieci anni insieme a Doxa. Subito appunto in questi dieci anni si è prodigato a capire e comprendere le dinamiche di questo mercato che in questi due lustri è aumentato addirittura dal 140% per quanto riguarda online e il 44% per l’offline oggi parliamo di 26 miliardi di giro d’affari, che rappresenta all’1 3% del Pil nazionale. È un comportamento per gli italiani estremamente sostenibile”. Con queste parole, Giuseppe Pasceri, amministratore delegato Subito, ha risposto ai microfoni dell’Adnkronos, in occasione dell’evento ‘Le nuove strade della sostenibilità’, l’appuntamento del format Adnkronos Q&A, svoltosi al Palazzo dell’Informazione a Roma.