Sostenibilità: Sace punta a diventare una ‘Esg Excellence Company’

Dicembre 4, 2023

Il gruppo assicurativo italiano Sace ha annunciato la sua strategia ESG in occasione di Cop 28, il vertice mondiale sull’azione per il clima che quest’anno si svolge a Dubai l’1 e il 2 dicembre. Una strategia che arriva a un anno dal lancio di ‘Insieme2025’ il nuovo Piano Industriale che rivoluziona il business model del gruppo per massimizzare l’impatto sui Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (Sdgs).